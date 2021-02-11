14:01 | 11.02.2021
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Дорожники не змогли, а аграрії розчистили: у Золотому Потоці фермери надали техніку, щоб прибрати сніг

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На території Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади виникла проблемна ситуація. 

Снігу нападало стільки, що спеціалізована техінка не впоралася з обсягом робіт, натомість на допомогу селянам прийшли місцеві фермери. 

Вже багато років поспіль однією з найбільш проблемних ділянок для руху автотранспорту в зимовий період на території Золотопотіцької територіальної громади є дорога Русилів – Соколів С 200305 (3,4 км)

Навіть техніка ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» – організація, яка обслуговує цю дорогу, не могла подолати наслідки негоди 7-8 лютого 2021 року.

Для вирішення цієї проблеми, за сприяння селищного голови та старости Соколівського старостинського округу, 9 лютого 2021 року, працівники Комунального підприємства «Золотопотіцьке комунальне господарство» спільно з ТзОВ «Бучачагрохлібпром» і завдяки наданій ними техніці повністю розчистили дорогу і відновили рух.

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