Вбивця Андрій Горбатюк сяде, але не назавжди: апеляція скасувала рішення суду

10 лютого у Тернопільському апеляційному суді відбувся розгляд апеляційної скарги у справі вбивства тату-майстрині Таня Підвашецької.

Нагадаємо читачам, що у ніч на 16 квітня 2019 р. у власній квартирі в Тернополі була вбита молода дівчина. Підозрюваного у вбивстві Андрія Горбатюка затримали у Львові. Чоловік виявився добрим знайомим Тетяни, людиною, якій вона довіряла. Згодом, у Тернопільському міськрайонному суді підозрюваного було визнано винним і призначено покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Однак, сторона захисту не погодилась з таким рішенням і звернулась до апеляційної інстанції. Розгляд апеляційної скарги проходив у присутності мами, бабусі та дідуся вбитої. Андрій Горбатюк брав участь у засіданні за допомогою онлайн-конференції, перебуваючи у стінах Чортківського СІЗО

Емоційно реагувала мама вбитої. Вона запитувала, навіщо чоловік вбив її доньку, на шо той відповідав, що не вбивав її.

Врешті решт, після судових дебатів Тернопільський апеляційний суд ухвалив рішення – замість довічного ув’язнення Андрій Горбатюк проведе за гратами 15 років.



