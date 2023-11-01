З міського бюджету додатково виділено кошти на поховання Героїв, які загинули на війні

На черговому засіданні виконавчого комітету, враховуючи звернення СКП «Ритуальна служба», прийнято рішення про виділення додаткових коштів з міського бюджету на поховання захисників та захисниць України, які загинули у російсько-українській війні.

Виділені кошти також будуть спрямовані на державну та протокольну атрибутику (поховання військових та встановлення флагштоків з Державним прапором України). Загальна сума коштів, яку виділено з бюджету міста, складає 340 214 грн.

Від початку війни міська рада виділяє кошти на поховання Героїв, які загинули, обороняючи Україну. Вічна пам’ять полеглим захисникам.