Кращі тернопільські школярі отримуватимуть стипендії – щомісячно по 600 грн

На позачерговому засіданні 28 сесії міської ради прийнято рішення про збільшення суми іменних стипендій Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей.

Так, збільшено суму іменної стипендії в галузі освіти для обдарованих дітей з 300 грн до 600 грн, яку кращі школярі отримуватимуть щомісячно впродовж навчального року. Загалом отримуватимуть цьогоріч іменні стипендії 50 учнів. Ще 49 учнів отримуватимуть стипендії міського голови у номінації «Кращий учень закладу освіти» та «Кращий студент закладу освіти».

Рішення прийнято з метою підтримки обдарованих, талановитих учнів закладів освіти нашої громади.