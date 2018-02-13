На Тернопільщині триває розслідування за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчими поліції за ч. 2 ст. 161 КК України (розпалювання міжнаціональної ворожнечі, вчинене службовою особою), – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що публікація у газеті «Чортківський Вісник» від 2 лютого 2018 року « Жиди чи євреї»», автором якої є редактор видання, містить ознаки порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності. Слідство триває.

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