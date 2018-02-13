Що дасть обласній школі мистецтв об’єднання зі Струсівською школою-інтернатом?

Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв можуть об’єднати із Струсівською школою-інтернатом. Над цим уже працює відповідна робоча група під спільним головуванням заступника голови облради Любомира Крупи, заступника голови ОДА Юрія Юрика та заступника міського голови Леоніда Бицюри. Однак колектив обласної школи мистецтв проти такого “союзу”. Свою позицію колектив школи обгрунтував у відкритому листі, який оприлюднила Ярина Герета за дорученням голови трудового колективу Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв Ірини Ленько.

“Педагогічний колектив Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв ім. І.Герети висловлює категоричну незгоду з рішенням Робочої групи щодо реорганізації та об’єднання Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв та Струсівської школи-інтернату в єдиний заклад освіти, — йдеться у листі. — Робоча група була створена рішенням сесії Тернопільської обласної ради для вирішення питання забезпечення нежитловими приміщеннями ТОЕКШМ ім. І. Герети. Але, замість надання приміщення в обласному центрі, співголова Робочої групи Крупа Л. Л. запропонував ТОЕКШМ ім. І. Герети та Струсівську школу-інтернат реорганізувати та об’єднати в єдиний заклад освіти – Тернопільську обласну спеціалізовану мистецьку школу інтернат ім. Ігоря Герети. Робоча група ухвалила рішення рекомендувати адміністрації ТОЕКШМ ім. І. Герети звернутись із пропозицією та підготувати лист до обласної адміністрації щодо реорганізації ТОЕКШМ ім. І. Герети та Струсівської школи-інтернату в єдиний заклад освіти.

Що дасть ТОЕКШМ об’єднання зі Струсівською школою-інтернатом?

Перш за все, після реорганізації та об’єднання, кількість учнів, яка мала би навчатися в міському корпусі новоствореної школи, зменшиться, що позбавить більшість талановитих дітей можливості продовжити навчання у тому закладі, який вони обирали.

Після зменшення кількості учнів постане питання вивільнення значної кількості вчителів, які разом творили цю унікальну школу з часу її заснування.

Струсівська школа-інтернат розташована на значній відстані від Тернополя, що призведе до порушення цілісності навчального процесу, зниження його ефективності; буде унеможливлена співпраця з провідними фахівцями музичного училища, філармонії, театру…

І ніхто не запитав ні батьків, ні дітей Тернопілля, де вони хотіли б навчатися – у Струсові чи у Тернополі?

Складається враження, що обласна влада під виглядом цієї реорганізації школи хоче позбутися багаторічної проблеми – надання школі приміщення в Тернополі!

Але якою ціною?!”.

Інформація про засідання Робочої групи ТУТ.