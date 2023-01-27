На Тернопільщині тимчасово призупинили реєстрацію на отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб від обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Про це повідомила спеціалістка з комунікацій Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Яна Безкоровайна.

За її словами, призупинили реєстрацію, через те, не має людей, які можуть її проводити. Реєстрацію відновлять 6 лютого. Нагадаємо, що реєстрація на матеріальну допомогу (2 200 грн) відбувалася для таких категорій внутрішньо переміщених осіб:

люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи;

сім`ї, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

багатодітні сім`ї;

одинокі батьки/матері;

люди похилого віку 70+.

Для реєстрація потрібно мати при собі оригінали та копії зазначених документів. Перелік необхідних оригіналів документів та їх копій додається. Реєстрація лише для тих внутрішньо переміщених осіб вище вказаних категорій, які нещодавно прибули або раніше не реєструвалися на грошову допомогу від організації. По допомогу потрібно звернутися за адресою місто Тернопіль, вул. Мостова-Бічна, 6. На Тернопільщині на отримання допомоги зареєструвалися 8 000 людей.