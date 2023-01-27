Прокуратура вимагає у Тернопільської міської ради віддати 10 га заказника

Прокуратура вимагає передати державі ще понад 10 га земель гідрологічного заказника

Тернопільська окружна прокуратура подала позовну заяву до Господарського суду Тернопільської області в інтересах держави про витребування понад 10 га землі гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський» з незаконного володіння Тернопільської міської ради.

Матеріали для позову здобуті при розслідуванні кримінального провадження за фактами службового підроблення й зловживання службовим становищем посадовців тернопільської філії одного з держпідприємств (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Як встановлено слідством, внаслідок їх дій земельна ділянка площею понад 10 га, що відноситься до земель природно-заповідного фонду, вибула з державної власності та передана до комунальної власності Тернопільської міської ради й належить тепер до земель сільськогосподарського призначення.

З огляду на встановлені під час досудового розслідування порушення інтересів держави, Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду про витребування цієї землі з власності Тернопільської міської ради.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області відкрито провадження у справі.

Нагадаємо, у цьому ж суді вже слухається справа за позовом прокуратури про витребування з незаконного володіння Тернопільської міськради 7 га землі гідрологічного заказника «Серетський».