На Тернопільщині у каналізації знайшли сотні євро та фунтів (відео)

У місті Ланівці Тернопільської області комунальники знайшли у каналізації сотні євро та фунтів.

Про це розповів міський голова Ланівців Роман Казновецький.

Міський голова повідомив, що комунальники їздили чистити каналізацію. Коли вони почали виконувати роботу, то були здивовані, адже стоки забили гроші. Переважно це були фунти та євро. Мер міста стверджує, що гроші – справжні.

На відео комунальники показали купюри. Гроші хтось намагався спалити, а потім викинув у каналізацію. Комунальники нарахували 700 євро по 100 та фунти. Скільки грошей зникло у стоках невідомо. У місті не знають, хто викинув гроші в каналізацію.

“Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. А краще донатьте на ЗСУ”, – написав мер Лановець.