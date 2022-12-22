Порушення під час відключень електрики: коментар фахівця “Тернопільобленерго”

Головний інженер ВАТ “Тернопільобленерго” Степан Бартків прокоментував порушення, які зафіксувала в області Державна інспекція енергетичного нагляду.

“Ми отримали припис, зараз ми аналізуємо його. Причини будуть розглянуті, будуть зроблені висновки. Я хочу наперед сказати, що були і об’єктивні, і суб’єктивні причини для порушень. Деколи нерівномірні вимкнення відбувалися, бо потрібно було вручну відключати. Були пошкодження обладнань, викликалися аварійні бригади. Крім того, нам ще погода піднесла сюрпризи, масові зледеніння на півдні області – Борщівський, Бучацький, Чортківський район і на півночі – Шумський, Ланівецький, Збаразький, Підволочиський, Кременецький. Там було багато обривів ліній електропередач, падіння дерев, гілок, намерзання. Тому бригади працювали, були випадки, що по добі не було електричної енергії. Тут збіглися військова агресія ворога і погодні умови”, – каже Бартків.

Нагадаємо, 20 грудня на нараді в Кабміні голова Держенергонагляду Руслан Слободян доповів, що за підсумками перевірок у галузі електроенергетики зафіксували 193 порушення під час застосування графіків відключень електроенергії.

Серед найпоширеніших порушень:

застосування стабілізаційних графіків, непередбачених законодавством;

відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключення;

порушення тривалості перерв між графіками відключення;

•відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

За інформацією Держенергонагляду порушення виявили в таких підприємствах: ПрАТ “Волиньобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські регіональні електромережі”, АТ “Полтаваобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі”, ВАТ “Тернопільобленерго”, ВАТ “Чернігівобленерго”.

Держенергонагляд зобов’язав обленерго усунути порушення до 31 грудня.

Суспільне