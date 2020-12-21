11:54 | 21.12.2020
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На Тернопільщині у результаті аварії немовля вилетіло із автомобіля

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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у п’ятницю, 18 грудня, у селі Заруддя Збаразького району, про це повідомляє  Головне управління Національної поліції у Тернопільській області.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Daewoo Lanos на трасі Тернопіль-Кременець виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Skoda Rapid, а після цього автівку відкинуло на Citroen Jumpy.

В результаті аварії травми отримала пасажирка Citroen Jumpy та її одномісячний син.

В дитини медики підозрюють перелом склепіння черепа. На момент автопригоди малолітня дитина була на руках матері. Після удару хлопчик вилетів із салону.

Водії попередньо тверезі. За фактом ДТП проводиться розслідування.

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