Безопасно ли пользоваться телефоном во время зарядки?

Вы, наверное, слышали много историй, связанных с безопасностью использования мобильных телефонов во время зарядки. Может ли это повлиять на время автономной работы устройства? К некоторой информации естественно не стоит относиться серьезно, например, взрывы или возгорание батарей, однако к некоторым советам стоит прислушаться. В сегодняшнем посте проверим самую важную информацию, которую должен знать каждый пользователь.

Работа телефона во время зарядки аккумулятора

Часто и живо обсуждается, что активное использование телефона подключенного к сетевому блоку питания, отрицательно сказывается на качестве зарядки и сроке службы самого аккумулятора. Если это некачественное зарядное устройство, то правда, и в скором времени вам придется задуматься о замене АКБ, например, здесь https://www.aks.ua/remont-telefony/zamena-akkumulyatora.html. Однако, если это оригинальный адаптер и он находится в хорошем рабочем состоянии, то аккумулятор будет заряжаться должным образом, независимо от того, используете вы устройство или нет.

Важно помнить, что следует избегать всего, что создает значительную нагрузку на аккумулятор вашего мобильного телефона во время зарядки. Ответить на электронное письмо – не проблема, а вот просмотр фильма лучше отложить. Большая нагрузка приведет к перегреву батареи, так как мобильное устройство расходует больше энергии для выполнения сложных задач. АКБ, которая перегревается и не может рассеять это тепло достаточно быстро, может даже вздуться. Этот экстремальный сценарий маловероятен, но помните о нем и разумно следуйте рекомендациям производителя.

Всегда ли стоит заряжать телефон до 100 %?

Вам не нужно каждый раз заряжать аккумулятор телефона до 100%. Фактически, это может даже сократить срок его службы. Золотая середина – это диапазон 50–80%, в котором аккумулятор работает с оптимальной производительностью. Однако не позволяйте батарее полностью разряжаться слишком часто, так как она может не восстановиться, если будет находиться в таком состоянии длительное время. Также следует помнить еще об одном очень важном моменте: тепло и химические накопители энергии не идут рука об руку. Литий–ионные аккумуляторы нагреваются при зарядке, поэтому никогда не заряжайте телефон под прямыми солнечными лучами или рядом с другими горячими электронными устройствами. Ни в коем случае не используйте рабочий ноутбук, который также выделяет тепло, духовку или тостер. Это может повредить не только аккумулятор в смартфоне, но и само устройство.