Дорога вкрита квітами та полита сльозами, – в останню дорогу провели Героя Тараса Леня з Тернопільщини

Сьогодні Байковецька громада, рідні, друзі, військові побратими, сотні знайомих і незнайомих людей з Тернополя та навколишніх сіл востаннє провели Тараса Леня до батьківської хати у Романовому Селі. По це повідомляють на сторінці громади у мережі Фейсбук. Ще зовсім юний, але вже офіцер Збройних Сил України, загинув, захищаючи нашу державу від загарбників-рашистів.

Здавалося, що вся дорога від початку села, де зустріли машину з тілом, аж до самої оселі, була вкрита квітами і полита сльозами чоловіків і жінок, що на колінах віддавали шану Героєві, котрий віддав своє життя заради життів мільйонів українців.

Дуже зворушливо звернувся до людей один з священників, зазначивши, що Тарас пожертвував собою, щоб зупинити потвору, хвору на дві голови, маючи на увазі герб московії. Ще один примітний факт: під час його скорботної промови, прозвучав сигнал повітряної тривоги.

– Знову чума летить, – зауважив святий отець, – але вона безсила здолати нас, українців, допоки ми єдині, допоки у нас є такі захисники як Тарас. Берімо приклад з нього, любімо Україну і бережімо її.

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