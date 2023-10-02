На Тернопільщині у росіянки забрали три ділянки землі

За втручання прокуратури у громадянки країни-агресора конфісковано 3 земельні ділянки площею 2,73 га

Шумський районний суд Тернопільської області задоволив позов Кременецької окружної прокуратури в інтересах держави та припинив право власності громадянки рф на 3 земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,73 га, розташовані на території Шумської територіальної громади.

Землі конфісковано на користь держави.

Рішення суду набрало законної сили та скеровано для виконання.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури