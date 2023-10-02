На Тернопільщині на сільському стадіоні “заселилися” козаки

Стадіон у селі Трибухівці Чортківського району оригінально розписала місцева художниця Лілія Прокіпчук. Головні герої – українські козаки. Про нових жителів на стадіоні розповідає Галина Забарило на сторінці Трибухівського сільського будинку культури

Лілії Олесівній Прокіпчук, яка організувала художній розпис стіни на оновленому стадіоні села. Ліля Олесівна дуже творча та креативна людина, яка ПОСТІЙНО долучається до усіх проектів села і громади. Це великий вклад у розвиток партіотичної культури молоді та села. Хай Бог сторицею повертає Вам усе добро, здоров’я та благополуччя і рясних Божих ласк.