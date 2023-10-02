На Тернопільщині на сільському стадіоні “заселилися” козаки
Стадіон у селі Трибухівці Чортківського району оригінально розписала місцева художниця Лілія Прокіпчук. Головні герої – українські козаки. Про нових жителів на стадіоні розповідає Галина Забарило на сторінці Трибухівського сільського будинку культури
- Лілії Олесівній Прокіпчук, яка організувала художній розпис стіни на оновленому стадіоні села. Ліля Олесівна дуже творча та креативна людина, яка ПОСТІЙНО долучається до усіх проектів села і громади. Це великий вклад у розвиток партіотичної культури молоді та села. Хай Бог сторицею повертає Вам усе добро, здоров’я та благополуччя і рясних Божих ласк.