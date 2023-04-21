На Тернопільщині у топі квітневих вакансій – лікарі, водії, слюсарі

На 20 квітня 2023 року більшість вакансій, якими оперує Тернопільський обласний центр зайнятості, – у переробній промисловості, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, у сільському господарстві, торгівлі і транспорті. З них – 14% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найвищу зарплату – у 50 тис. грн – пропонують слюсарям-електрикам з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин; 27 тис. грн – фельдшерам пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) підрозділу. По 20 тис. грн роботодавці платитимуть головному агроному, лікарям, водіям тролейбуса, механікам з ремонту транспорту, торгпредставникам, експедиторам, бетонярам.

У десятку актуальних вакансій входять: лікарі (70 вакансій для педіатрів, стоматологів, анестезіологів, рентгенологів, невропатологів, офтальмологів, психіатрів, терапевтів, хірургів та ін.), водії (57), слюсарі (52), підсобники (49), продавці (34), медсестри (28), бухгалтери (27), швачки (24), кухарі (24), вчитель (17).

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або в Telegram: @DCZ19_Ternopil ( https://t.me/DCZ19_Ternopil ).