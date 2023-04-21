Справа московської церкви на Тернопільщині: суддю просять повідомити про його релігійні погляди

У Тернопільському господарському суді відбулося засідання щодо Свято-Миколаївського собору УПЦ МП, який у Кременці. Під час засідання сторона відповідача, тобто релігійна громада, подала клопотання про самовідвід судді, якщо він прихильник ПЦУ.

У Тернопільському господарському суді відбулося засідання у справі Свято-Миколаївського собору в Кременці. Нагадаємо, позов подав Кременецький історико-архітектурний заповідник. За словами директора заповідника Вадима Микулича, священники Української православної церкви московського патріархату продовжують служити в соборі попри те, що договір на безоплатне користування ним завершився 12 лютого цього року. На минуле засідання представники відповідача не з’явилися. Сьогодні адвокат громади московського патріархату подав клопотання про самовідвід судді – Володимира Гевка, якщо він прихильник Православної церкви України.

“Якщо суддя вважає, що УПЦ не має права існувати на території України, якщо все духовенство на чолі з митрополитом Онуфрієм є таємними агентами Кремля, співпрацює з ФСБ, є колаборантами, то це автоматично позбавляє об’єктивності судді у цій справі”, – каже адвокат сторони відповідача Ілля Серафимов.

Ілля Серафимов. Фото: Суспільне Тернопіль

Адвокат Ілля Серафимов розповів, який, на їхню думку, суддя має розглядати справу.

“Атеїстом або просто нейтральний статус, може ходити і в ПЦУ, УПЦ, в будь-яку іншу, до адвентистів сьомого дня, якщо він буде безстороннім. А якщо він вважає, що на території України має бути одна канонічна церква і це – ПЦУ, це вже не об’єктивно”.

Ілля Серафимов. Фото: Суспільне Тернопіль

Суддя Володимир Гевко сказав, що розгляне клопотання. Також сторона відповідача подала зустрічний позов про визнання недійсними договорів оренди, терміни яких завершилися.

“І є зустрічний позов, про визнання договору недійсним, який сьогодні зареєстрований через канцелярію суду і переданий безпосередньо перед судовим засіданням. Чи відомо вам про зустрічний позов?”, – говорить суддя.

Суддя Володимир Гевко. Фото: Суспільне Тернопіль

Адвокат сторони позивача відповів, що невідомо.

Суд у справі УПЦ МП у Кременці. Фото: Суспільне Тернопіль

Директор заповідника Вадим Микулич сказав, що наразі тексту позову не бачив, тому прокоментує після ознайомлення. За словами судді Володимира Гевка, суд оголосив перерву до 24 квітня.

Суспільне