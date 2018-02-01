На Тернопільщині успішно завершився ще один довгобуд

Про нове досягнення повідомляє голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

В області успішно завершився ще один довгобуд – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів на 180 учнів в селі Горигляди Монастириського району.

Будівництво об’єкту розпочалося ще у далекому 1990 році і через відсутність фінансування було призупинено. Лише протягом останніх двох років, за ініціативи голови Тернопільської ОДА Степана Барни, вдалося відновити фінансування й забезпечити реалізацію проекту у повній мірі. Відтак, об’єкт було здано в експлуатацію і вже з 1 вересня діти навчаються у даній школі.

Проект реалізовувався за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. У 2017 році на завершення об’єкту було спрямовано ще додаткових понад 5 млн. грн.

На фото – вигляд об’єкта на початку робіт і у кінцевому результаті: