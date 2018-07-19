На Тернопільщині в аварійній школі підпільно розпродують будматеріали (фото, відео)



У Почаєві знову скандал – у єдиній школі підпільно торгують фарбою техпрацівники. Про те, що будівельні матеріали, які були куплені за гроші батьків, продають працівники школи – повідомив на своїй сторінці у фейсбук Тарас Паляниця.

Чоловік пише, що відро з фарбою за 200 гривень намагався продати один із технічних працівників освітнього закладу. Таке доручення дав йому завгосп школи, який всіляко підтримує екс-директорку пані Кухаревич.

Додамо, що керівником цього навчального закладу є скандально відома директор Варвара Кухаревич, яку батьки та педагогічний колектив звинувачують у розкраданні та частковому привласненні державних коштів, виділених на ремонт школи.

З початку 2017 року на ремонт школи виділили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Проте за ці кошти відремонтували лише половину даху. Роботи будівельники продовжували навіть під час занять школярів.

Увесь навчальний рік в освітньому закладі уроки тривали по 35 хвилин замість 45. Також через ремонт довелося впровадити навчання у дві зміни. Бували випадки, що через брак приміщень в одному класі викладали предмет учням із двох-трьох класів. Керівник закладу Варвара Кухаревич усі звинувачення раніше спростовувала, а з журналістами відмовилася спілкуватися. Врешті батькам увірвався терпець, і люди почали влаштовувати акції протесту. Батьки учнів, які навчаються в загально-освітній школі Почаєва провели щонайменше 4 попереджувальних заходи під стінами міської ради Почаєва.

Врешті депутати міста прийняли рішення про звільнення директора з посади. Варвару Кухаревич повинні були звільнити ще у квітні цього року. Проте, скандальний керівник і далі залишається на своїй посаді. На жінку заведена кримінальна справа за привласнення коштів на ремонт школи.

Овід