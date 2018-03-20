14:38 | 19.09.2019
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Дмитро Андрієшин призначений директором футбольного клубу “Нива”

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Посаду директора футбольного клубу “Нива” Тернопіль відтепер обійматиме Дмитро Михайлович Андрієшин. Відповідне рішення прийняли у керівництві клубу.

Дмитро Андрієшин є вихованцем тернопільського футболу, виступав на позиції воротаря. Лише два роки тому завершив активні виступи.

У сезоні 2010/11 років провів за тернопільську “Ниву” у Другій лізі 9 поєдинків (вісім у чемпіонаті та один у Кубку). Має досвід виступів у професійній команді “Гірник-Спорт” з Горішніх Плавнів. За плечима досвід виступів у ряді аматорських команд Тернопільської та Львівської областей.

Паралельно Дмитро Андрієшин є виконавчим директором у дитячо-юнацькому спортивному клубі “Чемпіон”, а також займає посаду керівника комітету дитячо-юнацького футболу у Федерації футболу Тернопільської області, повідомляє прес-служба футбольного клубу “Нива”

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