ФК “Нива” підозрює арбітрів у продажності

ФК “Нива” звернувся у комітет арбітрів УАФ з приводу суддівства у матчі з “Альянсом”. У даному матчі бригада арбітрів на чолі з Олександром Павлюком із м. Київ показала п’ять червоних карток, прийнявши ряд суперечливих рішень.

Перебуваючи у Другій лізі, ми неодноразово стикалися із епізодами упередженого та некваліфікованого арбітражу. Підвищившись у класі, сподівались, що рівень арбітражу у матчах Першої ліги є на порядок вищим і професіональнішим. Це продемонстрував матч у Харкові, де арбітр Дорош не дав засумніватися у своїй кваліфікації. Проте уже наступний матч за участі Павлюка довів протилежне. Публікації у ЗМІ підтверджують, що арбітр Павлюк потрапляв під підозру за участь у договірних матчах та матчах з фіксованим результатом.

Футбольний клуб “Нива” вважає дії арбітра Павлюка та його асистентів непрофесіональними.

Ми просимо комітет арбітрів УАФ розглянути усі наявні епізоди, дати справедливу оцінку діям арбітрів у матчі “Нива” – “Альянс” та застосувати дисциплінарні санкції до арбітра Павлюка. Якщо ми не отримаємо об’єктивної відповіді та реакції на дії цього арбітра, а подібні випадки у матчах за участю “Ниви” продовжуватимуться, клубом розглядатиметься доцільність подальшої участі у чемпіонаті, – йдеться у заяві ФК “Нива”..