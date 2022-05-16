На Тернопільщині в ДТП загинула неповнолітня пасажирка автомобіля 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 травня на автомобільній дорозі між селами Золочівка та Медова Козівської територіальної громади. Оріжнтовно о 05.15 годин водій автомобіля «Mitsubishi Lancer» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де допустив перекидання транспортного засобу.

На жаль, внаслідок аварії загинула пасажирка автомобіля, 16-річна жителька с. Плотича Козівської територіальної громади. 22-річний водій отримав численні травми різного ступеня важкості та був госпіталізований в Козівську лікарню.