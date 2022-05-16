На Тернопільщині переселенці прибрали навколо ставу

У Бережанах переселенці організували акцію з прибирання території навколо місцевого ставу. Про це Суспільному розповів громадський діяч Володимир Березін.

“Я приїхав на Тернопільщину з Донеччини, де займався журналістикою та очолював “Еколого-культурний центр Бахмат”. Ця громадська організація існує з 1989 року. До початку російської окупації ми займалися популяризацією української культури та екологічного мислення на Донеччині. У Бережанах із дружиною проживаємо вже місяць. Спочатку їхати не хотіли, але після того, як потрапили під обстріл, вирішили змінити місце проживання. До Бережан нас запросили друзі з екоклубу “Край”, з якими я познайомився ще раніше, завдяки співпраці в екологічній сфері, а також представники волонтерського центру “Бережани”, з якими мали спільну громадську роботу”.

Фото: Володимир Березін Перед прибиранням зібралися в центрі міста

За словами Володимира Березіна, акція з прибирання території біля ставу в Бережанах, яку зініціювали переселенці – це один із проявів вдячності громаді за гостинність і прихисток.

“Ми вирішили віддячити й зробити щось корисне для громади. Вирішили, що обійдемо став і зберемо сміття. Попередньо ми домовилися з місцевим клубом рибалок та комунальниками, що зібрані пакети зі сміттям вивезуть із території ставу. Усе, що зібрали, залишили в спеціальних місцях. За нашими підрахунками – це близько 50 мішків”.

Фото: Володимир Березін Прибирали територію біля ставу

Чоловік каже, що це його друге переселення через російську агресію. У 2014 році він покинув Донеччину й перебував на Львівщині.

“У нас є досвід. Ми знаємо, що треба працювати на довіру, на імідж, щоб попередити можливі непорозуміння, бо в житті бувають різні ситуації. Досвід показує, що переселенцям потрібно робити крок назустріч місцевим жителям. У Бережанах ми хочемо сформувати переселенську спільноту, аби координувати свою діяльність, нас тут вже приблизно 5 тисяч людей. Я, наприклад, для дітей в ігровій формі проводжу тепер екологічні прогулянки. Можна долучатися до волонтерства, робити більше корисних справ, адже є великий потенціал”.

Фото: Володимир Березін Переселенці прибирають біля відпочинкових зон

За словами Володимира Березіна, прибирати територію біля бережанського ставу прийшло близько 50 людей.

“Прибирали жінки, чоловіки та діти. Люди віком від 4 до 70 років. Під час прибирання проводили пізнавальну екскурсію, розповідали про птахів та рослини. Також до нас долучилися місцева молодь, яка займається водними видами спорту. Вони запросили наших дітей на безкоштовні заняття в ДЮСШ. Прибирання у нас зайняло понад дві години”.

Фото: Володимир Березін Прибирали й чоловіки, і жінки

Володимир Березін каже, що такі екологічні акції переселенці, які знайшли прихисток на території Бережанської громади, планують проводити ще.

Фото: Володимир Березін Пакети зі сміттям залишали у спеціальних місцях

“Ми для себе сформували кілька першочергових завдань. Ми вчимо українську мову, аби активно користуватися нею щодня. Плануємо посили свою роботу в громадському секторі. Ми демонструємо, що переселенці можуть самоорганізуватися й бути корисними для громади”.

Фото: Володимир Березін Суспільне