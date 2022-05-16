На Тернопільщині переселенці прибрали навколо ставу
У Бережанах переселенці організували акцію з прибирання території навколо місцевого ставу. Про це Суспільному розповів громадський діяч Володимир Березін.
“Я приїхав на Тернопільщину з Донеччини, де займався журналістикою та очолював “Еколого-культурний центр Бахмат”. Ця громадська організація існує з 1989 року. До початку російської окупації ми займалися популяризацією української культури та екологічного мислення на Донеччині. У Бережанах із дружиною проживаємо вже місяць. Спочатку їхати не хотіли, але після того, як потрапили під обстріл, вирішили змінити місце проживання. До Бережан нас запросили друзі з екоклубу “Край”, з якими я познайомився ще раніше, завдяки співпраці в екологічній сфері, а також представники волонтерського центру “Бережани”, з якими мали спільну громадську роботу”.
За словами Володимира Березіна, акція з прибирання території біля ставу в Бережанах, яку зініціювали переселенці – це один із проявів вдячності громаді за гостинність і прихисток.
“Ми вирішили віддячити й зробити щось корисне для громади. Вирішили, що обійдемо став і зберемо сміття. Попередньо ми домовилися з місцевим клубом рибалок та комунальниками, що зібрані пакети зі сміттям вивезуть із території ставу. Усе, що зібрали, залишили в спеціальних місцях. За нашими підрахунками – це близько 50 мішків”.
Чоловік каже, що це його друге переселення через російську агресію. У 2014 році він покинув Донеччину й перебував на Львівщині.
“У нас є досвід. Ми знаємо, що треба працювати на довіру, на імідж, щоб попередити можливі непорозуміння, бо в житті бувають різні ситуації. Досвід показує, що переселенцям потрібно робити крок назустріч місцевим жителям. У Бережанах ми хочемо сформувати переселенську спільноту, аби координувати свою діяльність, нас тут вже приблизно 5 тисяч людей. Я, наприклад, для дітей в ігровій формі проводжу тепер екологічні прогулянки. Можна долучатися до волонтерства, робити більше корисних справ, адже є великий потенціал”.
За словами Володимира Березіна, прибирати територію біля бережанського ставу прийшло близько 50 людей.
“Прибирали жінки, чоловіки та діти. Люди віком від 4 до 70 років. Під час прибирання проводили пізнавальну екскурсію, розповідали про птахів та рослини. Також до нас долучилися місцева молодь, яка займається водними видами спорту. Вони запросили наших дітей на безкоштовні заняття в ДЮСШ. Прибирання у нас зайняло понад дві години”.
Володимир Березін каже, що такі екологічні акції переселенці, які знайшли прихисток на території Бережанської громади, планують проводити ще.
“Ми для себе сформували кілька першочергових завдань. Ми вчимо українську мову, аби активно користуватися нею щодня. Плануємо посили свою роботу в громадському секторі. Ми демонструємо, що переселенці можуть самоорганізуватися й бути корисними для громади”.