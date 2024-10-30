Рятувальники Тернопільщини протягом минулої доби 4 рази залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій
Вогнеборці ліквідували 3 пожежі. Горів житловий будинок у с. Потуторів Шумської ТГ, легковий автомобіль у с. Іванівка Іванівської ТГ та господарська будівля у с. Кровинка Теребовлянської ТГ. Під час гасіння було врятовано 5 будівель. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.
Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили артилерійський снаряд калібром 75 мм, який був виявлений в лісовому масиві поблизу села Нижчі Луб’янки Збаразької ТГ.