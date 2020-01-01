На Тернопільщині в новорічну ніч сталася трагедія – через цигарку загинув чоловік

1 січня о 00:41 на пункт зв’язку 20-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Воробіївка Підволочиського району. До місця події негайно направлено черговий караул 20-ї ДПРЧ та додатково залучено сили місцевої пожежної команди с. Кошляки, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Горіння супроводжувалось інтенсивним задимленням, існувала загроза поширення полум’я. Оцінивши обстановку керівник гасіння пожежі прийняв рішення про залучення до гасіння ланки газодимозахисної служби. Працюючи в екстремальних умовах вогнеборці оперативно локалізували пожежу, зупинивши поширення полум’я на площі 30 м.кв, а о 02:27 повністю приборкали стихію.

На жаль не обійшлось без жертв: на місці події, посеред згарища, виявлено загиблого власника помешкання, громадянина 1957 року народження, пагубна звичка якого – паління в ліжку, ймовірно й стала причиною трагедії. За статистикою, куріння у ліжку дуже часто призводить виникнення пожеж та загибелі людей. Такі випадки переважно трапляються уночі, відтак здебільшого закінчуються фатально. Сценарій, майже завжди однаковий: у людини, яка засинає не загашений недопалок випадає з рук, потрапляє на постіль. Білизна починає тліти. Тління переростає в пожежу… Люди, зазвичай, гинуть ще уві сні, внаслідок отруєння продуктами горіння.

Тому, незайвим буде застерегти усіх курців бути обережними, або взагалі відмовитися від згубної звички. Пам’ятайте, дотримання елементарних правил пожежної безпеки може врятувати не лише нажите важкою працею майно, а й найцінніше – ваше життя. В разі виникнення пожежі негайно телефонуйте в пожежно-рятувальну службу за номером «101».