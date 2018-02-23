За що напали на екс-депутата Тернополя Ігоря Турського та хто вводить в оману слідство?  

Вчора, 22 лютого, весь Тернопіль підняла на вуха новина про те, що в центрі міста, серед білого дня, ножем підрізали екс-депутата міськради Ігоря Турського. В той час чоловік разом з другом, екс-депутатом Іваном Сороколітом прямували до школи №3, де навчається син Турського, аби забрати дитину додому.

Проте до навчального закладу чоловіки не дійшли. На Ігоря Турського зі спини напав невідомий з ножем та наніс удар в область стегна. Свідки кажуть, що нападник цілився вище, імовірно хотів поранити в печінку, тобто нанести смертельний удар. Проте, на швидкості, послизнувся і ніж потрапив у стегно. До слова, злочинців було троє: поки один з них орудував ножем, інші двоє чекали спільника поруч драмтеатру. Після того, як Ігоря Турського поранили, усі троє втекли.

“Автомайданівець” Ігор Василів у мережі Фейсбук виклав відео, на якому видно, що Ігоря Турського нападники підстерігали досить довго. «Напад скоєно в проміжку між 15-50 і 16-10, викладаю коротеньке відео з Театрального майдану, їх підстерігали досить довго, можливо хтось в цей час був на центральній площі і щось бачив, – пише він.

– Турського підрізали досить сильно, – пише на власній сторінці у “Фейсбук” побратим Ігоря Турського, теж екс-депутат міськради Іван Сороколіт. – У Центрі міста. Біля кафе “Лампа” (колишнє Ретро). Ігор йшов за сином в школу. Я був поряд з ним. Ми йшли поруч. Підбігла істота ззаду, “пирнула” з всієї сили стегно ноги і побігла.

Як розповів самі Іван Сороколіт, вони з Турським якраз йшли із ГУНП.

– Місяць тому ми вирішили з Ігорем Турським написати офіційні звернення в поліцію, щоб нам надали інформацію, чи щодо нас є якісь кримінальні провадження. Майже через місяць, саме сьогодні, нас повідомили, що ми можемо отримати відповіді. Тому близько 15:30 ми завітали в ГУНП і забрали відповіді. Далі, зайшли на 20 хв. в “Скаварідку” і після цього разом попрямували в сторону 3-ї школи, де Ігор планово мав забрати свого сина. Близько 16:10 на Ігоря вчинили напад, – написав Сороколіт.

Кінці ведуть в головний кабінет на вул. Листопадовій?

Одразу після повідомлення про напад на депутата, на кількох інтернет-ЗМІ, які пов’язані з міським головою Сергієм Надалом, почали з’являтися абсурдні гіпотези причин, чому на Ігоря Турського напали. Склалося навіть враження, що ці медіа отримали вказівку умисне «заплутати» слідство, щоб справжніх злочинців не знайшли. Адже зараз основною, принаймні для громадськості, залишається версія про те, що на Турського напали, імовірно, за вказівкою його колишніх побратимів з партії ВО «Свобода», або ж безпосередньо мера Надала.

Для тернополян ця версія є цілком логічною і однозначною. Адже причин більш ніж достатньо. Зокрема, Ігор Турський разом з Іваном Сороколітом та Романом Навроцьким не підтримали зміни до скандального генплану міста, які ініціював «свободівець» Надал. Також не голосували за рішення, які йшли всупереч інтересам громади. Публічно заявляли свою позицію врозріз інтересам партії. Іншими словами – стали ворогами номер один для Сергія Надала та «Свободи». За це партія рік фізично блокувала їм вхід в міську раду та запустила навіть процедуру з позбавлення їх депутатського мандата.

До слова, повідомлення з погрозами екс-свободівці отримували і раніше. Щоправда з невідомих акаунтів та телефонів, про що вони неодноразово заявляли публічно. Проте на таку безкарну поведінку ніхто й сподіватися не міг.

Сайти Надала «заплутують» слідство ?

Мабуть, тому дотичні до мера Сергія Надала, активно взялися висвітлювати напад на свій манер, намагаючись відвести підозри від «Свободи». Зокрема інтернет-видання «Тернопіль Лайф», яким негласно курує «піарник» мера, відомий в народі як «Юра Психотроп», заявив, що Турський «замовив напад на себе задля піару» або ж це сталося випадково.

Та ті, хто добре знайомий з Ігорем Турським, та й врешті решт усі адекватні, думаючі люди, розуміють, що це не версія, а фантастика. За словами рідних Ігоря, якщо б ніж увійшов на сантиметр глибше, то він би стік кров’ю за п’ять хвилин. І ні друзі поруч, ні швидка не змогли б врятувати його життя. Навіть відчайдушні політики не підуть на такий смертельний піар. Тим паче, що до виборів ще понад два роки. Для чого ризикувати собою? Ба більше! Ігор Турський йшов до школи по сина. Друзі Ігоря знають, на скільки він дорожить своїм чадом. Тому ніколи би не став вмішувати свого сина в політичні ігри.

Мабуть, дотичні до мера сайти, описуючи версію інсценізації, опираються на власний досвід, адже видавати бажане за дійсне – одна з улюблених стратегій піару «Юри Психотропа».

Порадував «перлами» ще один, дотичний до «Свободи», сайт «Газета.те. юа». Кажуть, що курує ним депутат облради, помічник народного депутата від «Свободи» Михайла Головка – Володимир Бобко та ще один помічник Головка – Василь Габор. Якщо це правда, то партійні «лузери», мабуть, вирішили вкотре, хоч якось показати свою значимість, в якості писак-фантастів. Адже по-іншому себе проявити, на жаль, не вміють..

Одним пострілом двох зайців?

Матеріали, що з’явилися на сайтах, дотичних до Надала, більше нагадують твір-роздум на рівні сьомого класу. Хоча поліції б не заважило опитати так-званих аналітиків мінімум як свідків, зважаючи на те, як вправно вони продукують версії нападу.

Якщо вимкнути емоції та керуватися здоровим глуздом, то напад на Ігоря Турського посеред білого дня, в центрі міста можна трактувати як спосіб одним пострілом «вбити двох зайці».

Міський голова Сергій Надал та «Свобода» від сесії до сесії потерпали як від місцевих активістів, що виступали проти ряду оборудок, за якими стоїть мер, так і від заяв депутатів Ігоря Турського та Івана Сороколіта, які фактично є неформальними лідери тернопільської опозиції.

Тому ціль поранити, або навіть вбити Турського в центрі Тернополя, – це показова, спланована схема аби, по-перше, усунути важливого політичного гравця, а, по-друге, залякати та поставити на місце весь громадський сектор міста. Тільки так можна пояснити нахабство посеред білого дня, поруч двох навчальних закладів, нападати на екс-депутата. На це могли піти люди, які відчувають «міцний тил», тобто підкоряються людям з високим соціальним статусом та владою.

Не виключено, звісно, що вчорашня подія – це лише попередження. Тому поліція повинна знайти тих, хто вчинив злочин, адже на Турському напади можуть і не закінчитися.

До речі, цікаво було б почути з цього приводу міського голову Сергія Надала, який до цього полюбляв заявляти, що Тернопіль – найбезпечніше місто для життя. Та, мабуть, це стосувалося виключно його життя…

Андрій Білик