Арт-майстерню із виготовлення еко-сумок відкрили у Кременці. Шитиме їх молодь з обмеженими можливостями

У Кременці почали виготовляти еко-сумки. Шитиме їх молодь з обмеженими можливостями. Всі учасники пробують себе у цій справі вперше, – пише КременецьСіті.

Для пошиття обрали натуральні полотна – льон, мішковина. Оскільки еко-стиль набуває все більшої популярності, такі сумки можна застосовувати і як аксесуар, і як звичайну сумку для покупок. Тимчасово облаштували майстерню місцевій академії.

“Я думала, що спершу з такими дітьми буде важко працювати, але насправді вони дуже відкриті й старанні у роботі, і освоюють все швидко”, – розповідає лаборант майстерні Лілія Фурсик.

Відкриття такої майстерні дає можливість молоді проявити себе. “Сам процес пошиття сумок мені до вподоби, і віддаюсь цьому сповна”, – каже Таня Лаврук.

Керівник еко-майстерні Ірина Іваськевич розповіла, що відкрили таку майстерню завдяки грантовій програмі.

Зараз команда складається з п’ятьох дітей, яких навчають шити та двох наставників – керівника та лаборанта. Також зголосилися допомагати студенти із факультету трудового навчання. “Раді, що можемо бути корисними ншим. Команда у нас дуже хороша, тим більше зараз до цієї справи залучаємо студентів-волонтерів”,- ділиться Ірина.

“Зараз в майстерні вже є декілька моделей сумок, які візьмуть за взірець. Для декору сумок використовуватимуть мереживо, стрічки, у планах ще зробити сумки з різними емблемами. Плануємо закупити спеціальні субліматори, щоб наносити на еко-сумки спеціальні логотипи та емблеми різних організацій, герби. Дуже хочемо спеціальну вишивальну машинку, щоб мати змогу наносити на сумки українські орнаменти, мереживо”, – розповідає жінка. Поки використовують обладнання академії, але спонсори обіцяють виділити кошти на швейні машинки.

Як створюють еко-сумки в майстерні

“Для нас важливим є те, щоб залучити якомога більше людей, які зможуть поділитися своїми вміннями й передати їх іншим”, – додає Ірина Іваськевич. Кажуть, є потреба залучати волонтерів віком від 16 до 30 років.

Заняття тривають дві години і проходять двічі на тиждень: щовівторка о 14.00 та щочетверга о 9.00.