На Тернопільщині вантажівка втекла після ДТП

Учора, близько 21-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, неподалік Романового Села.

Інспектори негайно прибули на місце події, де виявили заявницю. Жінка розповіла, що відбулася дорожньо-транспортна пригода між її автівкою та вантажівкою, але після ДТП водій вантажного транспортного засобу, не зупинившись, поїхав з місця події.

Окрім того, водійка розповіла, що прямує до Львова з Дніпропетровської області, в машині перебувають двоє малолітніх дітей і вона не знає, де їй з дітьми переночувати.

Патрульні оперативно склали схему ДТП, відібрали пояснення від заявниці, допомогли доставити автомобіль до найближчої парковки та доставили її з родиною до пункту Незламності в управління патрульної поліції.

В теплі та спокої сім’я провела ніч, а зранку, інспектори доставили їх до виїзду з міста, де вони зі своїми знайомими, що також їхали до Львова, продовжили поїздку.

Інформацію про ДТП патрульні передали до відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, які встановлюватимуть іншого учасника автопригоди та всі обставини цієї події.

Пам’ятайте, якщо ви потрапили в скрутну чи небезпечну ситуацію — телефонуйте на спецлінію 102. Патрульні завжди прийдуть на допомогу.