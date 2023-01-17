Поширені поломки Айфонів та як провести ремонт

ТОП поломок iPhone

У сучасному світі спостерігається динамічне, масштабне проникнення гаджетів абсолютно в усі сфери життєдіяльності людини. Гаджети на сьогодні не тільки показник статусу людини, а й унікальне джерело можливостей. Одним з найпопулярніших сучасних пристроїв однозначно вважається телефон. Сучасні телефони, в залежності від їх технічної начинки, дозволяють користувачам вільно спілкуватися з друзями, рідними навіть на великій відстані, заробляти гроші, розважатися і багато іншого.

Коли розмова йде про якісні смартфони, то споживачі одразу згадують про IPhone від корпорації Apple. Ці смартфони дійсно відомі усьому світу як найпотужніші, сучасні, довговічні. Вони рідше ніж інші пристрої виходять з ладу, але, на жаль, і з ними з часом виникають неприємності. Детальніше про ТОП поломок та ремонт айфонів – далі.

iPhone не заряджається

Якщо iPhone не заряджається, то причин існує декілька, а саме:

Забруднений роз’єм. Зламаний контролер, шлейф. Поломка акумулятора. Пошкоджений USB-кабель.

Розв’язати проблему можна одним із способів:

Під’єднати телефон за допомогою якісного кабелю;

Перевірити акумулятор та при потребі замінити його на новий;

Провести чистку роз’єму від бруду, пилу.

У випадку зламаного контролера, від’єднаного шлейфа – кращий варіант звернутися до сервісного центру.

iPhone швидко розряджається

Найчастішою причиною того, що погано тримає батарея є – використання енергомістких програм. Також серед причин і вихід з ладу контролера живлення, акумулятора.

Розв’язати проблему можна:

Вимкнувши/видаливши програми, які не використовуються. Вимкнувши GPS, Bluetooth, якщо вони не використовуються. Перевіривши стан контролера, ланцюгів живлення, акумулятора. При потребі замінити їх. На даному етапі краще за все звернутися до сервісного центру.

Розбитий екран в Айфоні

Серед причин: падіння, притискання важким предметом або вигинання. Для кожного користувача розбитий екран – страшна ситуація. Але не слід так лякатися. Адже здебільшого розв’язати проблему без страшних наслідків можна. Допоможе у цьому лише повна заміна дисплейного модуля, скла.

Зверніть увагу, що найкращим рішенням у будь-якій із ситуацій буде довіритись професіоналам. Не варто проводити ремонт самостійно без відповідних навичок. Якщо вам потрібне швидкий та якісний ремонт айфона – звертайтесь в Reboot Rervice. Цей сервісний центр має понад 7 років досвіду а також проводить ремонт по новій пошті.

Контактні дані Reboot Service:

Місто: м. Львів

Адреса: вул Тершаківців 10, 79005

Телефон: +38(097) 923-0879

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