На Тернопільщині вантажівки забруднюють дороги
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9 листопада, патрулюючи вулицею Підволочиське шосе, інспектори виявили та зупинили дві вантажівки, водії яких допустили значне забруднення автодороги, чим створили небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Адже через забруднену слизьку дорогу, автомобілі можуть не впоратись з керуванням та спричинити ДТП.
Інспектори роз’яснили водіям їх правопорушення та склали протоколи за ч. 1 ст. 139 (Створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів щодо їх усунення) КУпАП.
Нагадуємо Власники великогабаритної техніки та сільгоспвиробники дотримуйтесь “Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” під час проїзду автомобільними дорогами задля забезпечення безпеки дорожнього руху!
Інспектори роз’яснили водіям їх правопорушення та склали протоколи за ч. 1 ст. 139 (Створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів щодо їх усунення) КУпАП.
Нагадуємо Власники великогабаритної техніки та сільгоспвиробники дотримуйтесь “Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” під час проїзду автомобільними дорогами задля забезпечення безпеки дорожнього руху!