Свято-Миколаївський собор не тільки де-юре, але і де-факто передано у державну власність, – Сергій Зюбаненко

Від самого ранку працівники поліції та інших правоохоронних органів працювали у Кременці, забезпечуючи виконання судового рішення щодо повернення Свято-Миколаївського собору в державну власність.

Незважаючи на судові рішення, священнослужителі УПЦ кілька місяців відмовлялися передати приміщення архітектурної пам’ятки Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Крім цього, на території собору, знаходилося регентське училище. Сьогодні студентів та викладачів перевезли у заздалегідь підготовлені приміщення, де вони зможуть продовжити навчання.

«Дякую поліцейським та співробітникам іншим правоохоронних структур за якісно виконану професійну роботу. Всі заходи пройшли з дотриманням чинного законодавства та без порушень громадського порядку», – повідомляє начальник поліції тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Тепер можемо ствердно сказати, що Свято-Миколаївський собор не тільки де-юре, але і де-факто передано у державну власність.

Далі буде…