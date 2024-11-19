На Тернопільщині від початку року п’яні водії спровокували 131 автопригоду

За десять місяців 2024 року на дорогах Тернополя та області працівники поліції зареєстрували 131 дорожньо-транспортну пригоду. Винуватці цих аварій – водії, які сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Як наслідок – у 21 автопригоді 19 людей отримали травми, а 6 загинуло.

За словами працівників управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, від початку року патрульні поліцейські спільно із правоохоронцями ГУНП виявили 2057 водіїв, які керували транспортними засобами напідпитку.

Санкції щодо таких кермувальників-порушників, прописані в статті 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Перше покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння тягне за собою штраф 17 000 грн та позбавлення права керування авто на 1 рік.

Повторне водіння в нетверезому стані карається ще жорсткіше. Якщо водія спіймали напідпитку вдруге протягом року, то доведеться заплатити 34 000 гривень штрафу та забути за автокерування на 3 роки.

Водії, які не зроблять висновків щодо перших двох покарань, і сядуть п’яними за кермо втретє за рік, очікує позбавлення водійського посвідчення на 10 років, штраф 51 000 гривень та конфіскація авто.

Якщо кермувальник у стані алкогольного сп’яніння спричинить ДТП, йому загрожує кримінальна відповідальність – позбавлення волі строком від 3 8 років.

Правоохоронці нагадують, що під дією алкоголю чи наркотичних речовин водій втрачає здатність швидко реагувати на зміну дорожньої ситуації, порушується координація рухів, йому складно контролювати свою поведінку.

Не наражайте на небезпеку себе, пасажирів та інших учасників дорожнього руху, в тому числі пішоходів. Адже один необдуманий вчинок може призвести до серйозних наслідків.