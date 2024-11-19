Два роки тому депутати обласної ради передали в користування мистецькому коледжу імені Соломії Крушельницької приміщення в центрі Тернополя, а тепер можуть забрати назад.

Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків директора коледжу Сергій Маловічко.

Викладач мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької Андрій Мазепа розповів про концертний зал у приміщенні на бульварі Шевченка, 17.

“Тут є концертний зал Тернопільського мистецького фахового коледжу. Це перший зал, в якому студенти коледжу можуть демонструвати свої вміння, проводити концерти. Зазвичай тут дуже людно і ми провели вже близько 20 концертів за той короткий період, за який ми розпоряджаємося цим приміщенням”.

Заклад отримав від обласної ради цю будівлю у користування два роки тому. До цього нею користувалася телерадіокомпанія.

“Ця сцена — єдина в Тернополі, яка може повноцінно розмістити оркестр будь-якого розміру. Єдина доступна нам сцена. Тут може розміститись і народний оркестр, симфонічний, духовий оркестр. В нас був дуже крутий проєкт “Меса-танго”, який об’єднував в собі оркестр, хор і солістів. 90 людей на сцені і 460 людей в залі. Ця сцена дійсно велика. Ті зали, які в нас є — вміщають до 50 людей разом з глядачами”, — говорить викладач коледжу ім.Соломії Крушельницької Андрій Мазепа.

У коледжі навчається приблизно 300 студентів в чотирьох корпусах.

“Специфіка нашого коледжу і це важливо розуміти в індивідуальних заняттях. Викладач займається з кожним студентом індивідуально, тому нам потрібні кабінети”, — повідомив Андрій Мазепа.

За словами викладача коледжу Андрія Голодриги, в будівлі є багато приміщень, які технічно облаштовані саме під потреби мистецького коледжу.

“В нас в коледжі функціонує понад 20 колективів і програма в нас міняється дуже часто. Раніше в нас не було можливості це все професійно записувати, зараз ми ці умови маємо”.

Заступниця директора з виховної роботи Ірина Романюк розповіла, де у приміщенні зараз роблять ремонти.

“Будівля корпусу, який ми отримали має багато приміщень, які потребують капітального ремонту. Дещо ми робимо своїми силами, дещо вдалося облаштувати, ми сильно тим пишаємося. Починаємо ремонтувати майбутню хорову студію”.

Мистецький коледж за свої кошти відремонтував один санвузол і зараз ремонтують ще один.

“Була велика проблема і з водопостачанням, з санвузлами. Це приміщення було повністю оббите до бетону. Ми здійснили капітальний ремонт санвузлів, зараз ми знаходимося в одному, інший зараз ремонтується. Це кілька сотень тисяч гривень, я на жаль не володію точними цифрами, але тут масштабна робота відбулася”, — говорить Андрій Мазепа.

Викладачі розповідають, представники обласної ради обіцяли допомогти з облаштуванням та ремонтами будівлі, але після війни, тому наразі шукають кошти на ці потреби самі.

Виконувач обов’язків директора мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької Сергій Маловічко розповідає, близько тижня тому колектив дізнався, що депутати обласної ради хочуть забрати будівлю.

“Була інформація з сесії нашої облради, яка торкалася нашого навчального процесу, нашого корпусу. Зокрема йшла мова про передачу в оренду нашого нового корпусу управлінню з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації. Депутатом обласної ради Василем Деревляним подана пропозиція, щоб внести в порядок денний питання про передачу в оренду цього корпусу, оскільки він в центрі міста”.

Сергій Маловічко розпочав збори студентів, їхніх батьків та викладачів коледжу. Студенти пояснили, чому не хочуть втрачати це приміщення:

“Це приміщення відкрило для нас дуже багато можливостей. Це можливості великої сцени, це можливість побороти страх, бо наш коледж маленьку має сцену, а ця сцена є велика. Минулого року в нас було гарне поєднання хору і оркестру, студентство дуже зарядилося тим. Ми дуже цінуємо цей корпус, бо зал є дуже акустичним і дає можливість показати себе як сольно, так і колективно”, — повідомив голова студентського парламенту Павло Яворський.

“Ми б просили владу зрозуміти нас, що вони забирають наші можливості. Ми хочемо більш впевнено про це говорити. Не боятися розголошувати цю ситуацію”, — сказала студентка коледжу Олена Ткачук.

За словами Сергія Маловічка, перш ніж приймати рішення щодо нового корпусу коледжу, питання варто більш детально дослідити:

“Вважаю, це поспішне рішення — винесення цього питання на обговорення сесії обласної ради. Вважаю поспішним, невивченим, такого, що потребує детальнішого обговорення і не такого швидкого винесення на голосування. Залучення більш широкої спільноти, залучення ветеранської спільноти. Чого не було зроблено і не було ніякого діалогу з нами”.

Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментар депутата Василя Деревляного, який за словами Сергія Маловічка, запропонував це питання розглянути на сесії. Він відмовився коментувати. Цю ситуацію прокоментував інший депутат облради, голова ради ветеранів Олег Любінський.

“До нас звернулися наші побратими, ветерани, військові з військової профспілки, з громадських організацій. Так, як в нас в Тернопільській обласній раді є 12, чи 13 депутатів, які воювали, чи ще воюють на фронті. Звернулися до нас і ми прийняли дуже позитивно, що потрібно десь збиратися, треба створювати ветеранський простір. Потрібно десь було знайти приміщення. Це приміщення на бульварі Шевченка 17. Ми пішли в це приміщення, нам його відкрили, ми пройшлися по цьому приміщенню, воно має достатньо площі, прекрасний актовий зал. Воно розташоване в центрі і це буде зручно, доступно для ветеранів, близько залізничний вокзал. Якщо це приміщення передадуть ветеранському руху, ми як ветерани його б звичайно довели до ладу”.

Євген Степанов, який зараз очолює Тернопільську обласну профспілку УБД пояснив, хочуть розмістити в одній будівлі кабінети громадських організацій і спеціалістів, які будуть допомагати ветеранам. Це для прикладу, психологи, юристи, фахівці з працевлаштування.

“Ми звернулися до обласної ради, зрештою всі ветерани, які є учасники бойових дій, звернулися до обласної ради щодо питання розміщення ветеранського простору і створення комунального підприємства “Тернопільський обласний дім ветеранів”. Запропонували зобов’язати це КП передати в оренду музичному закладу зал і приміщення, які необхідні для того, щоб діти навчалися”.

“Ми врахували, що питання знаходження в одному залі ветеранів війни, дітей, які займаються музикою, використання того залу може піти на користь і патріотичного виховання дітей, які є, а також те, що кожний знайшов собі місце, бо там біля 5000 квадратних метрів і багато приміщень, де можуть розміститися і громадські організації, а їх біля 30. Представники кожної військової частини, яка формувалася на території Тернопільської області, щоб кожний ветеран міг прийти, знайти свого побратима, поговорити з психологом, отримати юридичне забезпечення”, — говорить Євген Степанов.

Ідею розмістити в одній будівлі і ветеранський простір, і мистецький коледж керівник навчального закладу Сергій Маловічко прокоментував так:

“Ми абсолютно відкриті до діалогу. Ми і були відкриті до діалогу. Якщо говорити, що є проблематика пошуку приміщення для ветеранів, то я бачу це в такому руслі, що це приміщення повинно бути цілісним. Зрозумійте правильно, специфіка нашого закладу полягає в тому, що діти вправляють з 7 ранку і до 10 вечора і в класах, і по коридорах. І вони повинні вправляти дуже багато гри на інструментах”.

“По коридорах в нас сьогодні звучать і бандури, і труди, і ударні інструменти, тобто всі шумові інструменти. Вони сильно збуджують людину. Ми вже ніби привикли, але всі, хто до нас приходять і звертають увагу, бо це важко переносити такі звуки, такі амплітуди звучання. Це некомфортна історія. І мені видається, що сумісне отаке існування з нашими героями, з нашими воїнами — сприяти цьому не буде”, — говорить Сергій Маловічко.

Кореспонденти Суспільного звернулося за коментарем щодо цієї ситуації до обласної ради. Однак, в пресслужбі повідомили, що на разі не коментують це питання, а подані пропозиції будуть розглянуті на постійній комісії обласної ради, далі рішення прийматимуть депутатами обласної ради на сесії. Наразі дати проведення наступної сесії обласної ради не визначили.