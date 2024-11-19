14:07 | 19.11.2024
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі зник 14-річний Давид Желюк

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Увага❗️ Поліцейські розшукують 14-річного тернополянина‼️

🟡Співробітники Тернопільського районного управління встановлюють місцеперебування Желюка Давида Олександровича 2010 року народження.

🔴Хлопець 18 листопада близько 9-ї години вийшов з дому, щоб поїхати в Бережани на навчання, але так і не приїхав та не повернувся за місцем проживання.

🟡Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102❗️

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