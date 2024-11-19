У Тернополі зник 14-річний Давид Желюк
Увага Поліцейські розшукують 14-річного тернополянина
Співробітники Тернопільського районного управління встановлюють місцеперебування Желюка Давида Олександровича 2010 року народження.
Хлопець 18 листопада близько 9-ї години вийшов з дому, щоб поїхати в Бережани на навчання, але так і не приїхав та не повернувся за місцем проживання.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102