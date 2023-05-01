На Тернопільщині відкриють 10 центрів з інноваційної та цифрової безбар’єрності

Зроблено ще один крок до побудови безбар’єрноїУкраїни. Уряд підтримав План заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрногопростору в Україні, в якому активну роль відіграватимуть обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Він передбачає реалізацію 15 міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади організації 472 заходів зі створення безбар’єрного простору за такими напрямками:

– фізична безбар’єрність;

– інформаційна безбар’єрність;

– цифрова безбар’єрність;

– суспільна та громадянська безбар’єрність;

– освітня безбар’єрність;

– економічна безбар’єрність.

У межах виконання плану заходів у Тернопільській області буде реалізовано флагманський проєкт зі створення цифрових безбар’єрних територіальних центрів. В територіальних громадах області передбачається утворення та функціонування не менше 10 таких центрів з інноваційної та цифрової безбар’єрності. Там буде забезпечуватися доступ до державних і соціальних онлайн послуг для всіх суспільних груп населення, включаючи людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Безбар’єрність — це не просто про комфортне життя для людей будь-якого віку, статі та стану здоров’я, а іноді й про життя та розвиток взагалі.