На Тернопільщині відреставрували стародавні ікони, які більше 120 років пролежали на горищі

У Мар’янівці Великоберезовицької громади відреставрували 3 з 5 стародавніх ікон, які знайшли в місцевій молитовній каплиці. Відновлені ікони виставили у Мар’янівському храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Про це розповів настоятель храму Іван Зозуля.

За його словами, на реставрацію ікон витратили більше 2 тисяч доларів. Гроші дали благодійники. Ще дві ікони зараз відновлюють львівські реставратори. Іван Зозуля каже, роботу мають завершити до кінця літа. Ці ікони теж будуть у храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, ікони пролежали на горищі в молитовній каплиці Мар’янівки більше 120 років, каже Іван Зозуля. Знайшли їх торік, коли почали ремонтувати каплицю. Тоді отець Іван Зозуля розповів кореспондентам Суспільного історію двох ікон, датованих 1894 роком. Каже, вони збереглися найгірше, тому їх вирішили відреставрувати першими, – повідомляє Суспільне.