7 км бездоріжжя. Проблемна дорога на Тернопільщині, яка відлякує туристів

На жаль, не зачепила програма Велике будівництво село Залісся на Тернопільщині з унікальною природньою пам’яткою карстовою печерою Млинки. Сюди десятиліттями проїздять кращі спелеологи світу.

Та щоб дістатися підземного царства – треба подолати 7 км цілковитого бездоріжжя. Сільська громада самотужки підлатала дорогу, та все одно дорога швидше відлякне туриста, аніж його привабить.

55 кілометрів підземних лабіринтів – мова про гіпсову печеру на хуторі Млинки. Мека для професійних спелеологів, та й для звичайних любителів помандрувати загадковими лабіринтами, це не просто релакс, а справжня терапія, – каже спелеологиня та жителька села Залісся Анна Шепель.

Нещодавно село доєдналося до Заводської громади, але та капітального ремонту ніяк не потягне. До того ж вона й немає відповідних повноважень для здійснення ремонту важливого автошляху. Жителі села сподіваються на допомогу з області.

Детальніше – у відеосюжеті.