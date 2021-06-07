Поліція Тернополя просить допомогти встановити особу причетну до злочину

Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують незнайомку, яку підозрюють у крадіжці.

Подія трапилася 2 червня, близько 18:30 в приміщенні торгово-розважального центру «Орнава», що на вулиці Анатолія Живова. Зловмисниця викрала гаманець у відвідувачки закладу.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 096-677-08-10 або на лінію “102”.