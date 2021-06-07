14:25 | 7.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Поліція Тернополя просить допомогти встановити особу причетну до злочину

tata 0 Views Прокоментуй!
 
 
Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують незнайомку, яку підозрюють у крадіжці.
 
Подія трапилася 2 червня, близько 18:30 в приміщенні торгово-розважального центру «Орнава», що на вулиці Анатолія Живова. Зловмисниця викрала гаманець у відвідувачки закладу.
Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану.
 
Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 096-677-08-10 або на лінію “102”.
 
 
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *