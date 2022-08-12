На Тернопільщині вінничанин продав крадену землю за 840 тис. гривень

У пособництві в заволодінні чужою земельною ділянкою вартістю понад 840 тис грн підозрюють вінничанина, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру у пособництві в заволодінні чужою земельною ділянкою шляхом обману вінничанину та у легалізації ним майна, одержаного внаслідок вчинення злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, дізнавшись про відсутність у державному реєстрі майнових прав запису про справжню власницю землі поблизу обласного центру та заручившись підтримкою державного реєстратора, підробив акт на право власності на земельну ділянку вартістю понад 840 тис грн на свого спільника й разом з реєстратором переоформили вказану ділянку на цю підставну особу.

Після того як державний реєстратор усунув усі перешкоди для реалізації земельної ділянки, вінничанин підшукав покупця та продав йому чужу землю.

Триває розслідування, здійснюване слідчими ГУНП під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.