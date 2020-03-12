Тернопіль самостійно закуповує тести на виявлення коронавірусу

Відділ охорони здоров‘я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради до кінця тижня отримає реагенти для ПЛР-діагностики коронавірусу (COVID-19) за кошти, виділені міською радою.

На госпітальних базах м. Тернополя, станом на 12.03.2020 року, інфекційними відділеннями КНП «ТМКЛШД» та КНП «ТМДКЛ» проведено 4 ПЛР-діагностики COVID-19. З них- 3 жителі області і 1 житель Тернопільської міської територіальної громади. Результат в усіх випадках- негативний. Лікарі спрацювали чітко і професійно, згідно Алгоритмів дій медичного працівника при виявленні особи з підозрою на СOVID-19.