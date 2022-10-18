17:34 | 18.10.2022
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На Тернопільщині внаслідок ДТП травмувався водій легківки

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17 жовтня 2022 року о 17.22 у м. Чортків по вул. Гончара відбулося зіткнення автомобілів «Daewoo Sens» та «BMW-323». Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

На місце ДТП залучався черговий караул 6 ДПРЧ 6 ДПРЗ Головного управління, особовим складом якого деблоковано (врятовано) водія автомобіля «Daewoo Sens» та передано працівникам ЕМД.

Внаслідок ДТП водія автомобіля «Daewoo Sens» госпіталізовано в КНП «Чортківська центральна районна лікарня».

За свідченнями очевидців аварії, потерпілий водій був напідпитку.

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