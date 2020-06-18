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На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув чоловік

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свічка,

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 червня поблизу с. Кам’янки Підволочиського району. Близько 17.00 годин водій автомобіля «BMW 528» не справився з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. На жаль, 48-річний житель м. Волочиськ, Хмельницької області, який керував даним автомобілем, отримав травми несумісні з життям і загинув на місці ДТП.

До речі, другий день поспіль в с. Камянки стаються смертельні аварії. 16 червня тут теж загинув водій транспортного засобу.

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