На Тернопільщині внаслідок перекидання трактора ледь не загинув чоловік

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 липня на території Лановецької громади. Близько 09.30 годин 44-річний житель м. Тернополя, під час вивозу сміття трактором «Т-25А», не впорався з керуванням на ґрунтовій дорозі, що поблизу с. Влащинці Кременецького району та допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок аварії тракторист отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований в реанімаційне відділення Лановецької міської лікарні. Враховуючи складність ситуації потерпілого перевезли до Тернопільської обласної лікарні.