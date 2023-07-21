ТУРЕЦЬКІ БІЗНЕСМЕНИ ОБГОВОРЮВАЛИ СПІВПРАЦЮ З КЕРІВНИЦТВОМ КОМПАНІЇ «КРЕАТОР-БУД»

Не зважаючи на війну та нестабільну ситуацію, українців та український бізнес готові підтримувати закордонні партнери. Відтак, у Тернопіль з пропозиціями співпраці приїхали турецькі бізнесмени. Робочу зустріч організували в керівництвом будівельної компанії “Креатор-Буд”.

ЕРТАН БАШТУХАН – ГОЛОВА БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ ТУРКСИД (ТУРЕЧЧИНА)

– Ми дуже раді сьогодні бут и нашою делегацією у Тернополі. Взагалі ми цю поїздку планували ще 15 місяців назад. Та ми д уже віримо у перемогу України. Ми як бізнесмени Туреччини готові всіляко допомагати у країнському народу для перемоги.

Партнери з Туреччини пропонують розвивати логістичні центри, зокрема на Тернопіллі. В свою чергу Голова Ради директорів компанії “Креатор- Буд” Ігор Гуда подякував турецькій делегації за візит та креативні пропозиції щодо співпраці у будівельній галузі. Запевнив, що інвестування в українську економіку потрібне і на часі. Зараз компанія Креатор-Буд відбудовує селище Архангельське, що на Херсонщині. Тож сприяння і допомога будуть потрібні.

ІГОР ГУДА – ГОЛОВА РАДИ ДИРЕКТОРІВ КОМПАНІЇ “КРЕАТОР- БУД”

– Ми мож ем зробити наступним чином. З робим о перелік тих речей, які нам потрібні. Починаючи від асфальтного заводу , закінчуючи банальною плиткою. Це великий спектр речей, які нас цікавлять. Але нам треба чітка комунікація і швидке реагування.

Турецькі представники запевняють, що готові налагоджувати зв’язки з Тернопільщиною в короткі Терміни. Адже мають у будівельній сфері досвід і широкий спектр послуг.

ХАЛІЛ ЕРДЕМ, ЧЛЕН БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ “ТУРКСИД” (ТУРЕЧЧИНА)

– Ми можемо запропону вати консалтингову підтримку. Ми консультуємо по проектах. Можемо по конкретному проекту розрахувати скільки і чого потрібно. Цим самим мінімізуємо витрати. Щоб нічого зай вого по проекту не закуповувати.

Бізнес-делегація гостює на Тернопільщині два дні. Зацей час встигли познайомитись з великими компаніями та зрозуміти, з ким надалі вести переговори щодо інвестицій.

РУСЛАН КУЛИК- НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

– Після тривалих перемовин зібрались люди, яким цікаво вкладатись в будівельну галузь // яким цікава агропромислова галузь. Два дні ми ознайомлюємо їх з підприємцями. Ми відвідали Агропродсервіс , Креатор-Буд , поспілкувались. Також намагаємось їм роз’яснити законодавство України, щоб вже найближчим часом вони заходили на ринок та інвесту вали в ті проекти, як їм цікаві.

Крім запропонованих проектів, Україна цікава для представників бізнес-асоціації ТУРКСИД історично. Адже більшість з делегації має кримсько-татарськекоріння. А відтак, в певній мірі утотожнюють себе з Україною.

https://www.youtube.com/watch?v=1pm3506NiVg