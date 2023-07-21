ТУРЕЦЬКІ БІЗНЕСМЕНИ ОБГОВОРЮВАЛИ СПІВПРАЦЮ З КЕРІВНИЦТВОМ КОМПАНІЇ «КРЕАТОР-БУД»
Не зважаючи на війну та нестабільну ситуацію, українців та український бізнес готові підтримувати закордонні партнери. Відтак, у Тернопіль з пропозиціями співпраці приїхали турецькі бізнесмени. Робочу зустріч організували в керівництвом будівельної компанії “Креатор-Буд”.
ЕРТАН БАШТУХАН – ГОЛОВА БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ ТУРКСИД (ТУРЕЧЧИНА)
Партнери з Туреччини пропонують розвивати логістичні центри, зокрема на Тернопіллі. В свою чергу Голова Ради директорів компанії “Креатор- Буд” Ігор Гуда подякував турецькій делегації за візит та креативні пропозиції щодо співпраці у будівельній галузі. Запевнив, що інвестування в українську економіку потрібне і на часі. Зараз компанія Креатор-Буд відбудовує селище Архангельське, що на Херсонщині. Тож сприяння і допомога будуть потрібні.
ІГОР ГУДА – ГОЛОВА РАДИ ДИРЕКТОРІВ КОМПАНІЇ “КРЕАТОР- БУД”
Турецькі представники запевняють, що готові налагоджувати зв’язки з Тернопільщиною в короткі Терміни. Адже мають у будівельній сфері досвід і широкий спектр послуг.
ХАЛІЛ ЕРДЕМ, ЧЛЕН БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ “ТУРКСИД” (ТУРЕЧЧИНА)
Бізнес-делегація гостює на Тернопільщині два дні. Зацей час встигли познайомитись з великими компаніями та зрозуміти, з ким надалі вести переговори щодо інвестицій.
РУСЛАН КУЛИК- НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Крім запропонованих проектів, Україна цікава для представників бізнес-асоціації ТУРКСИД історично. Адже більшість з делегації має кримсько-татарськекоріння. А відтак, в певній мірі утотожнюють себе з Україною.