Товариство «Україна» на Тернопільщині відкриє потужний тваринницький комплекс за пів мільярда гривень

Масштабний тваринницький комплекс незабаром відкриє директор ТОВ «Україна» Олег Крижовачук у селі Кошляки на Підволочищині.

Реалізація цього проєкту обійдеться у 500 мільйонів гривень. Комплекс дасть можливість створити ще пів сотні робочих місць із середньою заробітною платою у 30 тисяч гривень.

Актуальні питання аграрної галузі та плани на майбутнє під час робочої зустрічі обговорили директор ТОВ «Україна» Олег Крижовачук та голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Ми поставили собі завдання – у 2022 році доїти корови у Кошляках у новому тваринницькому комплексі. В цей проєкт вкладемо 500 мільйонів гривень, створимо 50 робочих місць із зарплатою у 30 тисяч гривень. Потужність – 3800 голів ВРХ, 1,5 тисячі корів, 50 тонн молока екстракласу щоденно. Нові ідеї вимагають чимало коштів, тому цьогоріч ми частину продукції напряму продали за кордон, адже маємо для цього сертифіковану лабораторію. Взагалі ціни на сільськогосподарську продукцію зараз просто вульгарні. Ніхто б навіть не міг подумати, що так буде. Рано чи пізно це відгукнеться чимось недобрим,– поділився Олег Крижовачук.

Директор «України» підкреслив, що за минулий рік товариство сплатило 79,5 млн грн податків, а також 1,8 млн грн військового збору.

Гідні умови праці для людей та викорінення «чорної бухгалтерії» є запорукою успішного ведення бізнесу, переконаний Олег Крижовачук.

– Я працюю на землі вже понад 30 років. За цей час зрозумів, що сильну державу можна побудувати знизу – від господарки, громади, області. З верхів це не здатні зробити, ми це вже побачили. Багато людей вважають, що в Україні працювати чесно неможливо, а я кажу: «можливо»! Потрібно просто поважати себе. Я мав курйози, коли підприємство вводило в експлуатацію елеватор. Із Києва нам 15 разів не хотіли видати дозволи, а, коли зрозуміли, що грошей у кишені не отримають, тоді й погодили. Недарма кажуть, що корупцію можна подолати тоді, коли перестанеш давати, – зазначив Олег Крижовачук.

У свою чергу Михайло Головко відзначив високий рівень організації діяльності товариства «Україна», яке входить до числа найбільших платників податків в Україні.

Також очільник області наголосив на тому, що обласна рада підтримуватиме підприємців та сприятиме розвитку виробництва на Тернопільщині.

– Все, що ви робите, називається «економічний націоналізм». Таким шляхом йшли всі розвинуті держави – перехід від сировинної моделі економіки до економіки переробки, створення продукції з доданою вартістю. Приємно, що сьогодні аграрний бізнес в нашій області розвивається, не відстаючи від передових світових тенденцій. ТОВ «Україна» – це приклад запровадження інноваційних ідей у вітчизняне виробництво. Можемо пишатися тим, що на Тернопільщині є таке підприємство. Тут створені усі необхідні умови – люди отримують гідну заробітну плату, а продукція визнана конкурентоздатною на світовому ринку. Тернопільська обласна рада готова вести діалог з бізнесом, налагоджувати співпрацю та робити все можливе, аби підприємці нашого краю могли тут працювати, – наголосив Михайло Головко.