На Тернопільщині внаслідок зіткнення вантажівки та легковика травмувалась жителька Чернівців

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 грудня в м. Чорткові. Близько 10.0 годин на вул. Об’їзній не розминулись вантажний автомобіль «DAF 95» та легковий «Nissan Micra».

За попередньою інформацією, водійка, жителька Чернівців, рухаючись другорядною дорогою, не пропустила автомобіль DAF з напівпричепом, що їхав головною трасою, і врізалася в нього.

Потерпілу доправили до лікарні. Попередньо обидвоє водіїв тверезі. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 286 Кримінального кодексу. Триває слідство.









