На Тернопільщині водій «Audi» протаранив два тягачі «DAF»

Аварія сталась 9 жовтня на автодорозі М-19 поблизу с. В. Кунинець Збаразького району. Близько 20.00 годин району відбулося зіткнення автомобіля «Audi A6» під керуванням 33-річного жителя м. Рівне, з двома сідловими тягачами «DAF».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримала травми 39-річна пасажирка «Audi A6», жителька м. Рівне. Потерпілу, з діагнозом «Забійна рана голови, закрита черепно-мозкова травма, травма живота», госпіталізована в реанімаційне відділення Кременецької районної лікарні.