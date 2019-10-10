Стало відомо, що буде із жорстоким вбивцею тату-майстрині з Тернополя

Кримінальне провадження щодо вбивства тату-майстрині з Тернополя Тетяни Подвашецької її товаришем Андрієм Горбатюком слідчі ГУНП в Тернопільській області скерували до суду.

У ході розгляду справи тернополянин проходив стаціонарну психолого-психіатричну експертизу. “Відповідно до результатів експертизи, хлопця визнали осудним. Йому інкримінують п.4 ч.2 ст. 115 – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю”, – повідомили в поліції.

Нагадаємо, злочин трапився в ніч з 15 на 16 квітня. Саме тоді тернополянин прийшов до давньої знайомої, аби завершити раніше набите тату. Вони зустрілися в помешканні майстрині. Між ними виник конфлікт на побутовому ґрунті, який переріс у вбивство двадцятисемирічної подруги.

На тілі потерпілої судово-медичний експерт виявив більше п’ятдесяти колото-ріжучих ран. Остання померла в результаті масивної втрати крові. Після цього двадцятип’ятирічний чоловік втік.

Затримали підозрюваного 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.