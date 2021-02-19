Залізнична лікарня виявилася не по зубам Сергію Надалу?

Завершено розслідування щодо 2 осіб, причетних до незаконної приватизації майна в історичній частині м. Тернополя вартістю понад 30 млн грн., – про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури завершено розслідування стосовно колишнього директора підприємства за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 233, ч .1 ст. 366 КК України який, діючи за попередньою змовою з групою осіб, переслідуючи корисливу мету приватизувати за заниженою у понад 7 разів вартістю нежитлові приміщення по вул. І. Франка, підписав завідомо неправдиві документи про нібито проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна. Наразі він знайомиться з матеріалами кримінального провадження відповідно до ст.290 КПК України.

Також, завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт за ч.1 ст. 367, ч.3 ст. 358 КК України щодо інженера технагляду замовника, який видав завідомо підроблений офіційний документ стосовно вказаних приміщень.

Завдяки принциповій позиції прокуратури припинено протиправні дії осіб, спрямовані на безоплатне вибуття майна – будівлі колишньої залізничної лікарні з власності територіальної громади на суму понад 30 млн грн.

Триває слідство, що здійснюється теруправлінням ДБР, розташованим у м. Львові, у ході якого перевіряються інші особи до причетності спроби незаконної приватизації нежитлових приміщень в історичній частині м. Тернополя.

Зауважимо, що поки тривало слідство зацікавлена сторона не раз намагалась зняти арешт з майна, і, зрештою суд залишив арешт тільки в частині відчуження майна. Також керівником обласної прокуратури була змінена підслідність і вже не поліція, а ДБР продовжувало розслідування під процкерівництвом прокуратури. Зрештою, розслідування щодо інших причетних до незаконних дій ще триває.

Нагадаємо, арешт на майно наклали у грудні 2019 року тому, оскільки дана будівля є речовим доказом у кримінальному провадженні, відкритому на початку року. 14 січня 2020 року прокуратура та управління СБУ у Тернопільській області оприлюднили інформацію про те, що приміщення колишньої лікарні хотіли незаконно продати за 15 мільйонів гривень без конкурсу.

«Власність громади шляхом підробки документів про нібито проведення невід’ємних покращень на 4,5 млн грн хотіли незаконно приватизувати. Причому приватизувати за вартістю, яка в 7 разів занижена. Хоча ми побачили, що і на ті 4,5 млн грн робіт не виконали», – повідомив у липні про попередні результати розслідування тодішній прокурор області Петро Бойко. Він зауважив, що через оборудку місто ледь не втратило 35 млн грн.

Після накладення арешту міська рада неодноразово намагалася оскаржити це рішення в суді.

Як запевнив у липні 2020 року заступник прокурора області Олександр Божко, ці спроби були безуспішними.

Однак 24 вересня 2020 року, слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області за клопотанням орендаря виніс ухвалу про скасування арешту на вищезазначене майно в частині користування, володіння та здійснення будівельних робіт.

«Вказана ухвала, відповідно до вимог КПК України, не оскаржується. Водночас, оскільки вказане приміщення є речовим доказом у кримінальному провадженні, прокуратура знову звернулась з клопотанням до Тернопільського міськрайонного суду про накладення арешту на майно в частині володіння, користування та проведення будівельних робіт. Враховуючи, що для розгляду зазначеного клопотання автоматизованою системою документообігу суду визначено слідчого суддю, яким було ухвалено рішення про скасування арешту, прокурором подано заяву про його відвід», – повідомили в прокуратурі.

Тоді у прокуратурі додали, що уже двічі зверталась до слідчих суддів міськрайонного суду щодо передачі зазначеного приміщення в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об’єкт нерухомого майна (АРМА), з метою передачі вищевказаного будинку в управління з метою забезпечення його схоронності та збереження економічної вартості. Однак, слідчими суддями у задоволенні вказаних клопотань відмовлено.

Фото: Назар Наджога