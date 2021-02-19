Завдяки німецькому благодійному фонду лікарня на Тернопільщині обладнана сучасною технікою

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш ознайомився з роботою центру медико-соціальної реабілітації в селі Ілавче на Теребовлянщині.

Уже понад 25 років німецький благодійний фонд «Гуманітарна допомога міста Білефельд» співпрацює з Тернопільщиною та реалізує на території області різні соціальні проєкти. Відтак, завдяки німецьким партнерам, Ілавченська лікарня обладнана сучасною технікою, має постійне та повне фінансування.

«У цьому центрі створені належні умови для проживання, соціально-побутового обслуговування, надають медичну допомогу, стаціонарний догляд, соціальну адаптацію, консультації та інші медичні, спеціалізовані, соціальні та побутові послуги. Пацієнти забезпечені усім необхідним. Існування такого центру дає можливість значно покращити надання медичних послуг на Тернопільщині», – зазначає Володимир Труш.

Очільник області подякував благодійному фонду «Гуманітарна допомога міста Білефельд» за підтримку і наголосив, що Тернопільщина продовжуватиме співпраця й надалі.

Додамо, що благодійна організація «Гуманітарна допомога міста Білефельд», яку очолює Пітер Регер, упродовж 25 років допомагає лікарням і медикам України. Кожного року представники цієї структури спільно з іншими меценатами доправляють до України медичне обладнання та медичний матеріал, ліжка й інші меблі для лікарні, одяг, взуття, продукти та інші вантажі. Цю допомогу розмитнюють і роздають різним організаціям соціального захисту та малозабезпеченим людям. Митна вартість цієї допомоги у середньому за рік складає майже 240000 євро, а середня сума ваги гуманітарних вантажів – 170000 кілограмів.